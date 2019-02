È spuntato anche in Veneto un questionario che chiede la "razza"

Una nuova segnalazione in Veneto dell'indicazione della 'razza' di un paziente, questa volta relativa a un referto dell'Ulss 3 del mese di novembre, è stata rivelata dai consiglieri regionali Piero Ruzzante (Leu) e Patrizia Bartelle (Misto), che hanno presentato un'altra interrogazione a risposta immediata alla Giunta. «È dell'aprile scorso», hanno ricordato i due esponenti dell'opposizione, «la votazione del Consiglio regionale che dispone l'eliminazione della dicitura 'razza' dai referti delle Ulss venete, un termine che non ha alcuna valenza medico-scientifica. Se nei referti compare ancora la dicitura è evidente che la Giunta è inadempiente rispetto ad una precisa volontà del Consiglio».

IL PRECEDENTE IN UN MODULO DELLA NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

Lo scorso 29 gennaio Ruzzante e Bartelle avevano sollevato, presentando un'interrogazione, il caso di un modulo della neuropsichiatria infantile di Favaro Veneto in cui era richiesto di specificare la "razza-etnia" di un minore. L'azienda sanitaria in quel caso aveva negato di chiedere la "razza" nei propri documenti, ma che il termine compare effettivamente in un altro documento internazionale utilizzato, quando necessario, dai servizi della Neuropsichiatria infantile dell'Ulss 3, il test "Child behavior check-list" (Cbcl) di Thomas M. Achembach. «La replica di Dal Ben» - ha commentato Bartelle alla luce di quest'ultimo episodio - »non ha retto oltre le 24 ore. Ora vogliamo capire perché su quel referto era ancora indicata la 'razza' del paziente. Da aprile a novembre sono passati sette mesi, possibile che la Giunta non abbia verificato l'eliminazione della dicitura?»