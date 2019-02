La Guardia costiera ha trovato irregolarità sulla Sea Watch

La Guardia costiera ha rilevato una serie di irregolarità sulla Sea Watch, la nave che il 31 gennaio ha sbarcato a Catania 47 migranti. Le irregolarità riguardano sia la sicurezza della navigazione, sia il rispetto della normativa in materia di tutela dell'ambiente marino. Fino a quando questi problemi non saranno risolti, la Guardia costiera ha fatto sapere che la nave non potrà lasciare il porto di Catania. Gli ispettori sono saliti a bordo dell'imbarcazione per eseguire una verifica tecnica sulle condizioni della nave, in applicazione della Unclos, la Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare. Dell'attività è stata informata l'Olanda, quale amministrazione di bandiera dell'unità. Le non conformità rilevate «dovranno essere risolte anche con l'intervento dell'Amministrazione di bandiera, in cooperazione con gli ispettori specializzati della Guardia Costiera e il sesto reparto sicurezza della Navigazione del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia Costiera».