Il capitano Ultimo verso la presidenza del sindacato dei carabinieri

Sabato 2 febbraio si terrà a Roma l'assemblea costitutiva del Sim carabinieri, il primo e finora unico sindacato militare. Antonello Serpi, segretario generale della neonata organizzazione, ha spiegato che come presidente verrà proposto il nome del colonnello Sergio De Caprio, il capitano Ultimo che arrestò Totò Riina. L'interessato ha dichiarato: «Se l'assemblea dovesse scegliere me come presidente, sarebbe un grandissimo onore e privilegio. Poter combattere, da carabiniere, per i diritti e la dignità dei carabinieri è la più bella battaglia che avrei mai sognato di portare avanti. Una battaglia di civiltà che affronteremo tutti insieme, con grande responsabilità».

LA SENTENZA DELLA CONSULTA CHE HA EMENDATO IL CODICE MILITARE

La struttura del sindacato conta già molti tesserati e ha la supervisione tecnica di Giorgio Carta, storico avvocato delle divise. Serpi ha spiegato: «I militari non vedono l'ora di vivere questo diritto atteso da sempre e sono pronti a lavorare a un progetto ampio per migliorare le condizioni di vita e di benessere delle donne e degli uomini in divisa. Il sentimento che prevale nell'Arma è di autentico entusiasmo e si accompagna a una matura consapevolezza e a forti responsabilità». La nascita del sindacato dei carabinieri è stata resa possibile da una sentenza della Corte Costituzionale, che ad aprile 2018 ha giudicato illegittimo l'articolo del Codice di ordinamento militare che vietava ai membri delle forze armate di costituire associazioni professionali a carattere sindacale. La questione era stata sollevata dal Consiglio di Stato, ritenendo che la norma fosse in contrasto sia con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, sia con la Carta sociale europea. Finora, all’interno delle forze armate, sono state presenti soltanto delle rappresentanze, con l’obiettivo di tutelare il personale in alcuni ambiti molto ristretti. Il ricorso al Consiglio di Stato che ha portato alla pronuncia della Consulta era stato promosso da As.so.di.pro, associazione di promozione sociale che fa parte di Euromil, l’organizzazione che raggruppa in Europa le associazioni per il personale militare.