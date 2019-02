Salvini ha visitato il cantiere della Tav a Chiomonte

DI MAIO RIBADISCE IL SUO NO ALL'ALTA VELOCITÀ

Alcuni attivisti che si oppongono alla realizzazione della grande opera si sono radunati nei pressi del varco che conduce al cantiere. Sul posto la polizia in assetto antisommossa ha reagito al tentativo di forzare l'ingresso con qualche manganellata. Uno dei manifestanti è stato identificato, avrebbe tirato palle di neve all'indirizzo degli agenti. Il presidio viene tenuto a distanza e nella zona è in corso un'abbondante nevicata. Intanto in parlamento il vicepremier Luigi Di Maio ha risposto così ai giornalisti che gli chiedevano di commentare la sortita piemontese del partner di governo: «Io non vado a Chiomonte, visto che lì non è stato scavato ancora un solo centimetro. C'è solo un tunnel geognostico. Per me il cantiere di Chiomonte non è un'incompiuta, ma un'opera mai iniziata. La spesa della Tav può essere benissimo dirottata sulla metropolitana di Torino o sull'autostrada Asti-Cuneo. Lasciamo i soldi sul territorio, ma investiamoli per cose prioritarie». Decisamente più dura la posizione del sottosegretario agli Esteri, il pentastellato Manlio Di Stefano: «Salvini non è andato a vedere il cantiere della Tav, ma un buco di cinque metri. Di quale opera parla? Non esiste nessuna opera in corso. Su questo tema non bisogna fare propaganda elettorale, bisogna dire solamente la verità agli italiani. Noi vogliamo investire i soldi dei cittadini per realizzare opere utili a tutti».