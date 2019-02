Terremoto tra Messico e Guatemala di 6,6 gradi

Un terremoto di 6,6 gradi è stato registrato oggi 1 febbraio al confine tra Messico e Guatemala ed è stato percepito anche in Belize, El Salvador e a Città del Messico, a mille chilometri di distanza dall’epicentro. Arturo Barrientos, funzionario della difesa civile del Chiapas, ha dichiarato all'Associated Press che non ci sono segnalazioni di gravi danni e le autorità stanno monitorando la situazione. Il Servizio sismologico nazionale messicano ha riferito che il terremoto ha avuto come epicentro il distretto di Puerto Madero, in Messico, in un'area sulla costa del Pacifico meridionale del Messico situata a 40 chilometri a Sud-Ovest di Ciudad Hidalgo, nel Chiapas, al confine con l'America centrale, zona geografica nota per l'alta attività sismica. L’ipocentro è stato rilevato a 67.9 km di profondità.