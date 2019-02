Cosa sappiamo del presunto femminicidio di Curno

Una donna di 25 anni è stata uccisa e sua sorella è rimasta gravemente ferita nella sera del due febbraio in un garage di Curno (Bergamo): l'autore dell'omicidio e del tentato omicidio sarebbe l'ex compagno della giovane, un tunisino già fermato dai carabinieri. Dai primi accertamenti sembra che la donna sia stata uccisa con una coltellata al cuore. L'uomo l'avrebbe aspettata sotto casa, nel garage, per poi colpirla a morte. Sul posto sono subito giunti i carabinieri di Curno e del reparto operativo di Bergamo.