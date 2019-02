La mappa del maltempo del 2 febbraio 2019

Continua l'ondata di maltempo sull'Italia. Neve e gelo a Nord e pioggia a Sud. Nell'astigiano un uomo è morto travolto dalla propria vettura che stava cercando di disincagliare dalla neve, mentre in Trentino Alto Adige, l’Autobrennero è stata chiusa in direzione nord tra Chiusa e Vipiteno per mezzi pesanti bloccati dalla neve. Una situazione, che secondo le previsioni non dovrebbe migliorare. Nuove nevicate e piogge gelate sono infatti attese a Nord.

12 CHILOMETRI DI CODA SULL'AUTOSTRADA DEL BRENNERO

Critica la situazione sull'autostrada del Brennero, chiusa in direzione Nord tra Chiusa e Vipiteno per mezzi pesanti bloccati che anche il servizio strada ha difficoltà a raggiungere a causa della coda di 12 chilometri. Problemi anche sulla statale del Brennero, bloccata in due punti (a Mules e tra Vipiteno e il confine di stato), come anche la statale della Val Venosta a Gomagoi.

AD ASTI UN UOMO È MORTO TRAVOLTO DALLA PROPRIA AUTO

Un automobilista di 58 anni è morto la sera del primo febbraio dopo essere stato travolto dalla propria vettura, che stava cercando di disincagliare dalla neve. È successo a Isola d'Asti nella zona di frazione Mongovone. L'uomo, residente nell'Astigiano, era sceso dall'auto per applicare le catene alle ruote, e la vettura, all'improvviso, è scivolata sul manto nevoso. .

RISCHIO CADUTA ALBERI A BOLZANO

Serata e nottata impegnative per le forze di intervento in Alto Adige. Le squadre dei vigili del Fuoco sono state fortemente impegnate a causa delle nevicate che si sono abbattute su tutto il territorio. Nella città di Bolzano sono stati svolti circa una 70ina di interventi da parte dei vigili del fuoco del corpo permanente, supportati dai vigili del fuoco volontari che a causa degli alberi appesantiti dalla neve e dei i mezzi pesanti bloccati sulle carreggiate sono dovuti intervenire. Le passeggiate cittadine e le ciclabili sono state interdette al passaggio su ordine delle autorità comunali che hanno valutato il rischio di caduta rami e alberi. Stesso scenario si è presentato nel resto della provincia dove i vigili del fuoco hanno dovuto affrontare un altro centinaio di interventi. Nella nottata ci sono stati guasti sulle infrastrutture di distribuzione della rete elettrica. Guasti che hanno provocato delle interruzioni del servizio in alcune località. I gestori di servizio stanno operando per ripristinare gli impianti. Proprio la caduta di un cavo di corrente sulla linea ferroviaria ha provocato la chiusura della linea tra Trento e Bolzano all'altezza di Ora per circa tre ore.

A CORTINA 85 CENTRIMETRI DI NEVE

In 24 ore sulle Dolomiti venete sono caduti dai 60 agli 80 centimetru di neve fresca tra i 1.600 e i 1.800 metri di quota ma a Cortina d'Ampezzo e nel Comelico si è giunti fino ad 85 cm. Lo rende noto l'Agenzia regionale per l'ambiente del Veneto (Arpav) che rileva come le copiose nevicate del primo febbraio a valle invece siano state spazzate via dalla pioggia notturna con l'innalzarsi in quota dello 'zero termico'. Analoga situazione nelle prealpi dove la neve caduta è stata sostituita da una pioggia abbondante che, secondo le previsioni dell'Arpav dovrebbero continuare con solo qualche fiocco ad alta quota. Alcuni passi restano ancora chiusi anche per il pericolo valanghe che resta di livello '4' (rosso) con i rischi maggiori proprio per la viabilità e gli impianti sciistici.