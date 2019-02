La mappa del maltempo in Italia del 3 febbraio

IL CODACONS CHIEDE RISARCIMENTI

«Diffidiamo la società autostradale a disporre risarcimenti automatici in favore di tutti gli automobilisti rimasti intrappolati in autostrada, considerata l'assenza di informazioni in loro favore e la mancata chiusura dei caselli che, se attuata tempestivamente, avrebbe potuto evitare il caos». A dirlo, come riporta Ansa, è Carlo Rienzi presidente del Codacons. «In tal senso chiediamo l'apertura di un tavolo tra la società e il Codacons per studiare le migliori forme di indennizzo automatico ed evitare una valanga di cause in tribunale». L'associazione dei consumatori è subito partita all'attacco dopo che diversi automobilisti e camionisti sono rimasti bloccati per 24 ore lungo la tratta che porta al passo del Brennero sullla A22 all'altezza di Bolzano. Anche per questo il Codacons dovrebbe pubblicare lunedì 4 febbraio sul proprio sito internet il modulo per avviare la procedura per richiedere il dovuto risarcimento per i danni materiali e morali subiti.

IN ALTO ADIGE CAOS PER LA NEVE

In Alto Adige nella zona di confine, la neve continua a scendere copiosa. Di positivo c'è che dalle 23 di sabato 2 febbraio l'autostrada A22 del Brennero A22 è di nuovo percorribile in entrambe le direzioni nella parte altoatesina. Anche la strada statale 12 del Brennero è nuovamente percorribile in entrambe le direzioni fino a Vipiteno dopo l'arrivo di spazzaneve e spargisale. Il traffico rimane comunque congestionato e le strade inaccessibili per chi non dispone delle obbligatorie dotazioni invernali. I Vigili del fuoco in 24 ore hanno dovuto effettuare più di 400 interventi, 140 solo nella città di Bolzano. Per il 3 febbraio sono attese ancora nevicate tra i 700 e i mille metri di quota.

IL BOLOGNESE FA I CONTI CON L'ESONDAZIONE DEL RENO

Dopo l'esondazione del fiume Reno in provincia di Bologna, nelle zone colpite dagli allagamenti i carabinieri hanno attivato un servizio anti sciacallaggio per controllare abitazioni e capannoni evacuati dai proprietari. Sono infatti almeno 280 le persone che sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni. Tra le zone più colpite c'è quella di Castel Maggiore. La Protezione civile si è messa subito al lavoro per chiudere la falla nell'argine del Reno con massi ciclopici per frenare la fuoriuscita d'acqua. Sono in tutto 10 le persone ricoverate, tra cui sei carabinieri, per principio di ipotermia.