Quelle moschee che dividono Torino

Per questo a fine gennaio è stata proposta l'apertura di un'altra moschea in via Porpora, sempre nella Circoscrizione 6, a cui è seguita l'ennesimna raccolta firme di Fratelli d'Italia per fermare il progetto. Tra i firmatari della petizione c'è Christina, ottuagenaria austriaca che vive da lungo tempo in Italia. Secondo lei le moschee portano confusione e delinquenza. Marco, 50enne palestrato, non si fida: «Nelle moschee si insegna l'odio verso i cristiani, si allevano terroristi e si progetta la sostituzione etnica del popolo italiano».

I DUE TERZI DEI MUSULMANI IN EUROPA SONO LAICI

In realtà secondo uno studio del parlamento europeo circa i due terzi dei musulmani che abitano nel Vecchio Continente sono laici o agnostici. «Il 90% dei terroristi si è radicalizzato nelle carceri di Italia e Francia, non nelle moschee», fa notare Bahreddine. «La paura di essere colonizzati, di una sostituzione etnica, può essere ricondotta alla sensazione sempre più diffusa di essere abbandonati dallo Stato e navigare in una società sconosciuta e minacciosa, timore acuito dalla crisi economica», dice Luca Bossi, ricercatore della Fondazione Benvenuti in Italia. «Le persone colpite dalla crisi, spinte da paure e frustrazione, trovano un capro espiatorio, svuotando lo "straniero" della sua personalità e riempiendolo di pregiudizi, disumanizzandolo. Prima erano i meridionali, ora sono i migranti». Le parole di Bossi sono confermate dal 52esimo rapporto del Censis secondo il quale la crisi economica ha scatenato l'ostilità verso lo straniero. Il 63% degli italiani è contrario all'immigrazione, il 58% crede che gli stranieri “rubino” il lavoro e il 75% che portino criminalità.