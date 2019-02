La solita storia dei milioni di lire che Bankitalia non cambia

COME SONO ARRIVATI 800 MILIONI DI LIRE IN FRANCIA?

Da blogger che si occupa di demistificazione mi si sono posto subito delle domande. Primo dubbio: come ha portato in Francia 800 milioni di lire, visto che prima dell'euro spostare così tanto denaro non era semplice? Anche oggi con l’Unione europea non sarebbe così facile esportare valuta contante, come spiega lo Studio Cataldi: «Se il denaro viene trasferito tramite banca o altri mezzi di trasferimento del denaro tracciati nulla quaestio, mentre se si sta portando all'estero del denaro in contanti, il trasferimento è libero solo per somme inferiori a 10 mila euro». Se le stesse somme fossero state trasferite da banca a banca sarebbero state convertite nella valuta del Paese d'arrivo o comunque sarebbero state tracciate e difficilmente ignorate da possibili eredi. Non trattenute in contati in valuta obsoleta in una cassetta di sicurezza. La prima domanda che ci si dovrebbe porre è come siano arrivati quei soldi in Francia e di cosa siano frutto. Il dubbio possa trattarsi di evasione fiscale o riciclaggio denaro sporco è lecito, anzi doveroso.

COSA PREVEDE LA BCE

Secondo dubbio: com'era la legislazione francese in merito alla valuta pre-euro? In Italia, come ho riportato più volte su Butac, le norme sono chiare in merito. Si poteva fare richiesta per cambio lire-euro fino al 28 febbraio 2012 (anche se nella tabella Bce è scritto erroneamente 6 dicembre 2011, limite modificato da una sentenza della Corte di Cassazione). Come è possibile verificare nella tabella la Francia non cambia più banconote dal 17 febbraio 2012. Se dopo 17 anni dal passaggio all'euro ne hai ancora da parte, bene le si può usare fare un bel falò, o magari venderle a negozi di numismatica che pagano qualche centesimo a banconota (a meno che non si tratti di valuta speciale).