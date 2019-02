Anziano di 81 anni arrestato per spaccio a Milano

Non ha mai desistito dalla sua attività delinquenziale - nonostante l'età che avanzava - un 81enne arrestato dalla polizia di Stato a Milano con l'accusa di gestire un giro di spaccio. L'uomo, che ha molti precedenti in circa vent'anni di attività e una detenzione per associazione per delinquere, aveva ancora un ruolo primario nella sua 'piazza', tanto che secondo le risultanze delle indagini non si muoveva foglia senza il suo consenso e nonostante gli 80 anni suonati teneva ancora tutti in soggezione. L'anziano spacciatore è stato arrestato l'1 febbraio in via Fleming - una delle vie di periferia al centro della 'mala' degli degli Anni '80 - e operava assieme a un complice di 38 anni, che è stato denunciato. L'accusa per entrambi è di spaccio e detenzione abusiva di armi.

LA SOFFIATA ALLA POLIZIA

Gli agenti del commissariato Porta Genova hanno però avviato l'attività d'indagine a seguito di una 'soffiata', segno che qualcuno alla fine ha deciso di mettere fine alla sua influenza. E sono così arrivati al sequestro di 10 chili di hashish e di due pistole. Michele Bramante, di 81 anni, risulta avere precedenti per spaccio, furto, ricettazione, armi dal 1975 al 1999 quando, secondo quanto spiegato in Questura, è stato arrestato per associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti. La droga, 9 chili e 3 etti di marijuana, è stata trovata in una cantina del palazzo, in via Fleming, uno spazio lasciato libero dopo il decesso del proprietario (mentre altri 40 grammi di hashish sono stati trovati in appartamento). «Una cantina lasciata aperta, senza timori che nessuno venisse a rubare lo stupefacente», ha spiegato il dirigente del commissariato, Manfredi Fava, «che è emblematico del clima di soggezione che l'uomo era riuscito a creare».

AGLI ARRESTI DOMICILIARI

L'uomo, a causa della sua età, è stato posto agli arresti domiciliari. Il suo presunto complice, I.P., di 38 anni, anch'egli con precedenti, è stato invece denunciato in stato di libertà, anche se, trovandosi in un programma di riabilitazione da tossicodipendenze coordinato da un Sert, per lui verrà chiesto il ripristino della carcerazione. Nel corso delle perquisizioni sono state trovate anche due pistole, nascoste dietro a un bocchettone di aerazione, in casa del pregiudicato: una 7.65 rubata con il colpo in canna che l'81enne deteneva, e una pistola giocattolo modificata.