Lo sconto della prescrizione nel processo sulla strage di Viareggio

GRAVI CRITICITÀ SULLA MANUTENZIONE DEI MATERIALI

La stessa Piras, andando a elencare le richieste di condanna così riformate, ha anche aggiunto che «è per mio dovere, solo per questo dovere, che chiedo di non doversi procedere» per i reati estinti dalla prescrizione. Piras in circa tre ore di fase iniziale della requisitoria ha evidenziato «le gravi carenze organizzative» delle società ferroviarie tedesche e dei loro dirigenti imputati nel processo, in particolare soffermandosi sulle gravi criticità nella manutenzione dei materiali. Il sostituto pg ha accusato gli imputati di non aver tenuto «la corretta diligenza» nelle loro funzioni, aspetto da cui viene fatto dipendere il cedimento dell'assile del carro merci con gpl che deragliò.