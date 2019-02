L'Italia è il Paese Ue con più aree a rischio per smog e ondate di calore

REDDITO E ISTRUZIONE SONO DETERMINANTI

Le diseguaglianze, infine, incidono sulla capacità di gestire i fenomeni meteorologici estremi e l'invecchiamento amplia le fasce più vulnerabili della popolazione. La disponibilità di reddito è infatti determinante per poter fronteggiare efficacemente i cambiamenti climatici, ad esempio per investire nell'isolamento termico della propria casa. Mentre un basso livello di istruzione può ridurre la consapevolezza sui comportamenti da adottare in caso di picchi di calore.

I RISULTATI PRINCIPALI DELLO STUDIO

Hans Bruyninckx, direttore esecutivo dell'Agenzia europea dell'ambiente, ha dichiarato: «Nonostante il successo altamente significativo delle politiche europee nel corso degli anni per migliorare la qualità della vita e proteggere l’ambiente, sappiamo che in tutta l’Ue si può fare di più per garantire che tutti gli europei, indipendentemente dall’età, dal reddito o dall’istruzione, siano adeguatamente protetti dai rischi ambientali con cui ci confrontiamo». I risultati principali dello studio condotto dai ricercatori europei sono tre:

L’area dell’Europa orientale (tra cui Polonia, Slovacchia, Ungheria, Romania e Bulgaria) e dell’Europa meridionale (tra cui Spagna, Portogallo, Italia e Grecia), dove i redditi e l’istruzione sono inferiori e i tassi di disoccupazione superiori alla media europea, sono state maggiormente esposte agli inquinanti atmosferici, tra cui il particolato (PM) e l’ozono troposferico (O3).

Le regioni più ricche, comprese le grandi città, tendono ad avere in media livelli più elevati di biossido di azoto (NO2), soprattutto a causa dell’elevata concentrazione del traffico stradale e delle attività economiche. Tuttavia, all’interno di queste stesse aree, sono ancora le comunità più povere che tendono a essere esposte a livelli localmente più elevati di NO2.

L’esposizione al rumore è molto più localizzata rispetto all’esposizione all’inquinamento atmosferico e i livelli ambientali variano notevolmente sulle brevi distanze. L’analisi ha riscontrato che esiste un possibile nesso tra i livelli di rumore nelle città e redditi familiari più bassi: tale dato suggerisce che le città con una popolazione più povera hanno livelli di rumore più elevati.

LE TEMPERATURE ESTREME UCCIDONO

Nel report si legge anche che «i tassi di mortalità dovuti al calo delle temperature tendono a essere più elevati nei Paesi più caldi rispetto a quelli freddi». La mortalità invernale, infatti, «è più alta in Grecia, Italia, Portogallo e Spagna rispetto a Finlandia, Germania e Paesi Bassi. Al contrario, nei Paesi Bassi e in Finlandia sono stati osservati periodi di freddo con impatti più deboli sulla mortalità rispetto all'impatto delle ondate di calore». Tali circostanze possono dipendere da una serie di fattori: dalla qualità degli alloggi alla disponibilità di riscaldamento a prezzi accessibili, fino all'abitudine dei residenti alle temperature più basse.