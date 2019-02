Arresti a Foggia per le bombe del racket ai negozi

Sedici persone sono state arrestate a Foggia per le bombe del racket ai negozi. In città si sono contati quattro attentati negli ultimi 10 giorni. L'ultimo episodio domenica 3 febbraio ai danni di un bar, mentre lo scorso 30 gennaio un ordigno artigianale era esploso nella notte davanti a un negozio di elettrodomestici Euronics, sventrando la saracinesca e danneggiando l'insegna. Il 25 gennaio, invece, il racket aveva colpito un negozio gestito da cittadini cinesi e due giorni prima un'altra bomba aveva distrutto l'ingresso di un negozio di prodotti di bellezza, già in passato finito nel mirino dei clan. Il 5 febbraio polizia, carabinieri e Guardia di finanza hanno fatto scattare l'operazione Chorus. Le persone arrestate sono accusate di estorsione, rapina, detenzione abusiva di armi e tentato omicidio. Il blitz ha coinvolto un centinaio di agenti, con elicotteri e reparti speciali.

BLOCCATI QUATTRO APPARTENENTI AL CLAN MORETTI

L'operazione Chorus è lo sbocco di cinque inchieste differenti. Tra i 16 arrestati ci sono anche quattro cittadini di Foggia ritenuti legati al clan Moretti, che avevano progettato un agguato ai danni di un pregiudicato sventato dalle forze dell'ordine. Due degli arrestati, inoltre, sarebbero parenti di Rodolfo Bruno, il malavitoso assassinato il 15 novembre 2018 alla periferia della città pugliese. Mentre altri tre arresti sarebbero direttamente riconducibili a un attentato dinamitardo e due incendi avvenuti nei primi giorni di gennaio.

LA COMMISSIONE ANTIMAFIA SBARCA A FOGGIA

«Anche a Foggia si dimostra che lo Stato si fa rispettare. In Capitanata la quarta mafia ha preso una bella botta. Oggi è un bel giorno!», ha commentato il presidente della commissione parlamentare Antimafia, Nicola Morra, del Movimento 5 stelle. Morra venerdì 8 febbraio sarà a Foggia insieme a Marco Pellegrini e Paolo Lattanzio (M5s), Luigi Vitali (Forza Italia) e Teresa Bellanova (Pd): «Una visita preparatoria per la missione ufficiale della commissione Antimafia da svolgere in tempi brevissimi. La nostra visita non sarà solo presso le istituzioni che hanno una costante necessità di sentire vicino lo Stato, ma anche presso coloro che hanno subito attentati e lutti per mano della mafia foggiana. Una mafia pericolosa, che deve essere fermata e consegnata alla giustizia. Lo Stato è presente e la nostra visita vuole essere un segno tangibile, soprattutto di unità di intenti, nel voler combattere insieme la criminalità organizzata».