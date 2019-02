Cosa sappiamo sull'incendio in un palazzo a Parigi

ARRESTATA UNA DONNA

La polizia sta seguendo la pista dell'incendio doloso e ha arrestato una donna dopo averla interrogata. Il procuratore di Parigi, Remy Heitz, ha spiegato: «Per il momento l'ipotesi favorita è l'incendio doloso. Una persona è stata arrestata». La donna fermata abitava nel palazzo andato a fuoco ed è stata fermata dalle forze dell'ordine ai piedi dell'edificio.

L'IPOTESI DEL LITIGIO CON UN VICINO

La donna, secondo il quotidiano Le Parisien, ha 41 anni ed è stata fermata a causa del suo comportamento sospetto. Era ubriaca e mentre il palazzo bruciava stava appiccando il fuoco a un'automobile parcheggiata nei pressi dell'edificio. Un gesto che avrebbe tentato di giustificare parlando di un litigio con un vicino. La donna sarebbe affetta da gravi disturbi mentali.

LA FUGA SUL TETTO PER SALVARSI DALLE FIAMME

I vigili del fuoco hanno descritto l'incendio come una «scena di incredibile violenza». Alcuni abitanti del palazzo si sono rifugiati sul tetto per sfuggire alle fiamme, mentre altri hanno chiesto aiuto affacciandosi alle finestre. «Abbiamo dovuto effettuare molti salvataggi», ha spiegato il capitano Clément Cognon, «circa 30 persone sono state evacuate». Altri due edifici adiacenti al palazzo andato a fuoco sono stati evacuati per precauzione.