Manuel Bortuzzo non potrà più camminare

Nessuna speranza dai medici dell'ospedale San Camillo di Roma. Manuel Bortuzzo, il giovane nuotatore di 20 anni rimasto ferito in una sparatoria a Roma per uno scambio di persona, non potrà più camminare. Alberto Delitala, il chirurgo che ha operato il ragazzo, ha riassunto così la situazione: «Nonostante la decompressione il midollo non conduce. Abbiamo effettuato uno studio bioelettrico che ha evidenziato una lesione midollare completa. E questo ci porta a dire che con le attuali conoscenze della scienza neurologica non ci possa essere una ripresa del movimento delle gambe». Mentre il dottor Emiliano Cingolani, anestesita e responsabile del Centro Rianimazione del San Camillo, ha detto che il «decorso post operatorio è soddisfacente, i parametri cardiorespiratori sono buoni, anche se è ancora troppo presto per poter sciogliere la prognosi». Se tutto procederà regolarmente, Manuel sarà trasferito in un centro di riabilitazione. Proseguono intanto le indagini per identificare i responsabili della sparatoria. La polizia ha ascoltato più volte Martina, la fidanzata di Manuel. Attraverso il suo racconto la squadra mobile sta cercando di acquisire dettagli utili per risalire ai due uomini a bordo dello scooter che hanno esploso i colpi di pistola all'Axa, nel quadrante sud di Roma. Al momento lo scambio di persona rimane l'ipotesi più accreditata. Non sarebbero emersi infatti litigi o altri attriti avuti recentemente dal ragazzo.