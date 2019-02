Il marito con la Lega? Per Kyenge il matrimonio è finito da tempo

Che Domenico Grispino, marito di Cécile Kyenge, la pensasse diversamente dall'ex ministro ed europarlamentare del Partito democratico era parso chiaro da una serie di interventi assai poco istuzionali. Stupisce fino a un certo punto, quindi, la notizia della sua candidatura tra le fila della Lega, il partito che più volte in passato ha rivolto insulti razzisti all'indirizzo di Kyenge attraverso i suoi esponenti. Un'iniziativa che ha fatto parecchio rumore quella di Grispino, che si presenterà alle Comunali in provincia di Modena, convinto, dice, dalle idee di Matteo Salvini e dal fatto che quelli della Lega sono «persone perbene».

GRISPINO: «CON LEI NON PARLO DI POLITICA»

Ai microfoni di Radio 24 l'uomo ha detto di non parlare mai di politica con Kyenge, omettendo di ricordare come i rapporti tra i due siano deteriorati al punto da aver da tempo avviato l'iter per la separazione. A rivelarlo è stata proprio l'europarlamentare, con una nota che ha voluto fare chiarezza su una vicenda che da personale è diventata pubblica. «Sento il dovere di rispondere a chi mi ha chiesto informazioni riguardo la candidatura annunciata da mio marito nelle file della Lega al Comune di Castelfranco Emilia», ha dichiarato l'ex ministro. «Ribadisco e tutelo la sua libertà di candidarsi con chi desidera, una libertà che è garantita dalla nostra Costituzione. Comprendo lo sgomento di tutti, compreso quello dei militanti della stessa Lega, ma per quanto mi riguarda è proprio il caso di dire che non c’è nessuna novità rilevante, essendo questo l’ennesimo e forse neanche l’ultimo episodio di una vicenda il cui copione è già scritto e anche noto».

ATTESA LA PRIMA UDIENZA PER LA SEPARAZIONE

Quindi, la conferma dellla conclusione del loro rapporto: «Non c’è nessuna novità, salvo il fatto che si sta finalmente avvicinando la data dell’udienza davanti al giudice per la fine del nostro matrimonio; udienza da me richiesta ormai mesi addietro. Ho cosi cercato da tempo di mettere un punto finale all’episodica ed indecorosa esibizione delle questioni familiari, e posso capire le fibrillazioni della vigilia dell’udienza stessa». Infine, un ultimo messaggio per chiudere definitivamente la vicenda: «Le questioni politiche che mi vedono impegnata da anni e nelle quali intende legittimamente impegnarsi pure mio marito, devono essere tenute al di fuori della cerchia familiare. Questo succede in tutte le famiglie che si impegnano nella cosa pubblica con etica e rispetto. Lo pretendo in primis per il rispetto delle nostre figlie e dei nostri rispettivi cari».