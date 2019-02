A Roma è comparsa una sagoma di Salvini con pistole finte

Una sagoma di cartone raffigurante il ministro dell'Interno Matteo Salvini con indosso una felpa della polizia è stata trovata la mattina del 5 febbraio a piazza Vittorio, in centro a Roma. Accanto una scatola con delle pistole finte. La sagoma, che è stata prontamente rimossa dalle forze dell'ordine, è firmata da Sirante, lo street artist romano balzato agli onori delle cronache la scorsa primavera per I bari, rivisitazione contemporanea in chiave politica del famoso quadro di Caravaggio comparsa (e subito cancellata) il 13 aprile e autore anche di una sagoma di Salvini seduto a terra, intento a mendicare con un cartello: "Italiano, 45 anni. Ho perso la mia carità, lucro sui più deboli. Donatemi un po' della vostra carità".

SOTTO ACCUSA LA LEGGE SULLA LEGITTIMA DIFESA

In questa occasione, in piazza Vittorio, all'altezza del civico 99 l'artista, polemizzando con la legge sulla legittima difesa, ha realizzato la sagoma di Salvini che indossa una felpa della polizia e si scatta un selfie. Accanto, una teca contenente sei pistole finte e un messaggio rivolto alla cittadinanza: "Norme di comportamento in caso di emergenza. Si rende noto a tutti gli utenti che ogni abuso verrà giustificato e premiato. Non siamo in grado di garantire la tua sicurezza. Proteggiti».

I PRECEDENTI ATTACCHI DI SIRANTE A SALVNI

«Legittima violenza. Continua con la proposta di legge sulla legittima difesa la scia di insegnamenti al'odio del minstro degli Interni», si legge nel post sulla pagina Facebook con cui l'artista ha diffuso le foto dell'opera realizzata. «Più armi vi sono in circolazione più la società si sentirà insicura. Il binomio odio/armi dovrebbe fare paura a tutti». In un'altra occasione, lo scorso settembre il leader della Lega era finito nel mirino di Sirante. A Borgo Pio, su un muro era comparsa l'opera "San Matteo pentito", una rivisitazione del San Pietro pentito del Guercino.