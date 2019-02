Scossa di terremoto all'Aquila il 5 febbraio

A Pizzoli e in tutta la zona Ovest dell’Aquila anche le scuole fatto uscire i ragazzi dalle aule. La procedura di evacuazione prevede che quando viene avvertita una scossa ogni ente debba seguire il proprio piano di emergenza, che viene simulato periodicamente. Nelle scuole solitamente si attende che la scossa finisca, riparandosi nel frattempo in luoghi sicuri - per esmpio sotto il banco - e poi si procede all’evacuazione nei punti di raccolta esterni precedentemente individuati e segnalati con un apposito cartello. Il docente fa l'appello per verificare che nessuno sia rimasto dentro l'edificio e poi, se non ci sono danni e non si verificano altre scosse, in assenza di ordinanze specifiche si torna a fare lezione.