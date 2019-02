Chiesto il processo per il nuovo stadio della Roma

La procura di Roma ha già ottenuto il giudizio immediato per l'ex presidente di Acea Luca Lanzalone, al quale secondo l’accusa Parnasi aveva promesso consulenze legali pari a circa 100 mila euro e aveva garantito supporto nella ricerca di una casa e di uno studio nella Capitale. Prima di essere nominato al vertice di Acea, Lanzalone era stato il consulente di fiducia del M5s ed era arrivato da Livorno - dove aiutava il sindaco pentastellato Filippo Nogarin - proprio per sbloccare la vicenda dello stadio di Tor di Valle. Infine, per quanto riguarda il filone di indagine focalizzato sul finanziamento illecito alla politica, i magistrati di piazzale Clodio hanno deciso di stralciare questa parte della vicenda dal resto dell'inchiesta. Al centro ci sono i circa 400 mila euro che Parnasi, per sua stessa ammissione, avrebbe garantito alle fondazioni vicine al Pd e alla Lega, e le utilità in favore del capogruppo del M5s in Campidoglio, Paolo Ferrara, che si è autosospeso.