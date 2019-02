I due sospettati di aver ferito Manuel Bortuzzo hanno confessato

Hanno ammesso di aver sparato per errore i due ragazzi ascoltati in questi minuti in questura per il ferimento del nuotatore Manuel Bortuzzo. I due ragazzi di 24 e 25 anni, secondo quanto si è appreso, si sarebbero presentati negli uffici della questura accompagnati dai loro legali.

TROVATA LA POSSIBILE ARMA DELL'AGGUATO

La svolta nell'inchiesta è arrivata nella giornata del 6 febbraio con il ritrovamento della pistola usata. Per gli inquirenti l'arma sarebbe stata lanciata durante la fuga dopo l'agguato. L'arma sarà sottoposta agli accertamenti tecnici per stabilire con certezza se sia quella da cui è partito il colpo che ha ferito gravemente il ragazzo.