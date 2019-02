Scossa di terremoto in Molise

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 è stata registrata dall'Istituto nazionale di geofisica e vulganologia (Ingv) alle ore 6.41, con epicentro 3 chilometri Sud-est di Ripabottoni, in provincia di Campobasso, a 21,4 km di profondità. Nel 2002 il Molise fu colpito da un disastroso sisma con epicentro tra i Comuni di San Giuliano di Puglia, Colletorto, Santa Croce di Magliano, Bonefro, Castellino del Biferno e Provvidenti. Durante il terremoto crollò una scuola a San Giuliano di Puglia: morirono 27 bambini e una maestra. Altre due persone morirono in circostanze diverse in occasione del terremoto.

UNA SCOSSA IL GIORNO PRIMA IN ABRUZZO

Martedì 5 febbraio un'altra scossa di terremoto era stata avvertita dalla popolazione in Abruzzo e registrata dall'Ingv alle 9:09. La magnitudo, in quel caso, era stata di 3.6, con epicentro 2 chilometri a Sud-est di Pizzoli (L'Aquila) e profondità di 10 chilometri. Anche in quel caso non erano stati segnalati danni, malgrado gli studenti di alcune facoltà dell'università dell'Aquila fossero usciti dall'edificio interrompendo le lezioni.

COSA PREVEDE LA PROCEDURA DI EVACUAZIONE

La procedura di evacuazione prevede che quando viene avvertita una scossa ogni ente sia tenuto seguire il proprio piano di emergenza, che viene simulato periodicamente. Nelle scuole solitamente si attende che la scossa finisca, riparandosi nel frattempo in luoghi sicuri - per esempio sotto il banco - e poi si procede all’evacuazione nei punti di raccolta esterni precedentemente individuati e segnalati con un apposito cartello. Il docente fa l'appello per verificare che nessuno sia rimasto dentro l'edificio e solo dopo, se non ci sono danni e non si verificano altre scosse, in assenza di ordinanze specifiche si torna a fare lezione.