Le cose da sapere sulle bombe all'aeroporto di Ciampino

Gli ordigni bellici sono stati rinvenuti durante i lavori di manutenzione dei piazzali di sosta degli aeromobili. "Al momento, la durata prevista dell'intervento è di circa tre ore - si legge nel documento di Adr - I voli programmati, in arrivo e in partenza sullo scalo di Ciampino, nella fascia oraria di sospensione delle attività potranno essere ritardati od operare per/da l'aeroporto di Fiumicino." Nella nota viene, infine consigliato di contattare la compagnia aerea di riferimento per avere informazioni di dettaglio sul proprio volo. Ulteriori aggiornamenti verranno forniti in tempo reale sul sito, sull'app e sui social network di Aeroporti di Roma.