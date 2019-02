Sentenze pilotate al Consiglio di Stato, arresti per corruzione

Il gip di Roma Daniela Caramico D'Auria ha disposto una serie di misure cautelari e perquisizioni per il reati di corruzione in atti giudiziari commessi in seno al Consiglio di Stato e al Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione Sicilia. L'indagine riguarda le presunte sentenze pilotate presso palazzo Spada.