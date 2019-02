Cosa sapere dello sciopero dell'8 e 9 febbraio di Trenitalia

Venerdì 8 febbraio 2019 il sindacato Orsa ha indetto uno sciopero nazionale dei treni che riguarda il personale di Trenitalia di vendita e assistenza, i macchinisti e i capitreno sempre di Trenitalia e del personale Trenitalia Liguria. Lo sciopero comincia alle 3 di venerdì e termina alle 2 di sabato 9 febbraio. Macchinisti e capitreno incrociano le braccia 8 ore, dalle 9 alle 17. Gli obiettivi dell’agitazione, si legge nel comunicato ufficiale del sindacato, sono quelli di ottenere dall’azienda chiarimenti sul numero di assunzioni previste, sulla stabilizzazione dei contratti di somministrazione e sugli effetti che i nuovi provvedimenti dell'esecutivo, in particolare l'introduzione di Quota 100, potranno avere sui dipendenti. Durante la protesta potrebbero verificarsi cancellazioni o variazioni di treni sia a lunga percorrenza sia regionali.

LE FASCE DI GARANZIA

Per la giornata di agitazione sono previste fasce di garanzia. Le Frecce di Trenitalia, si legge sul sito, viaggiano regolarmente oltre ai treni che ricadono nella fascia oraria che va dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Per quanto riguarda le linee regionali, scrive Trenitalia, «si prevede l’effettuazione di servizi con particolare attenzione alle relazioni a maggiore traffico viaggiatori. Su alcune linee regionali si prevede di confermare l’intera offerta ordinaria». Nel corso dello sciopero, si legge sempre sul sito Trenitalia, «sarà garantito il collegamento fra Roma Termini e l’aeroporto di Fiumicino, con il treno “Leonardo Express” o con autobus sostitutivi». Per informazioni è attivo il numero verde 800-892021 dalle ore 8.00 di giovedì 7 alle ore 02.00 di sabato 9 febbraio. Per quanto riguarda lo sciopero nazionale del settore vendita e assistenza di Trenitalia, dalle ore 03.00 di venerdì 8 alle ore 02.00 di sabato 9 febbraio, potrebbero «essere ridotti i servizi di biglietteria tradizionale e i servizi di assistenza. I biglietti potranno comunque essere acquistati alle emettitrici automatiche self service, nelle agenzie convenzionate, su tutti i canali telematici online e attraverso le app per tablet e smartphone».

LO SCIOPERO DEL PERSONALE TRENITALIA LIGURIA

Sempre dalle 3 di venerdì 8 febbraio alle 2 di sabato 9 sciopera il personale di macchina e di bordo di Trenitalia dei treni a lunga percorrenza dell'impianto di Genova. Lo sciopero non interessa i treni regionali. Sono cancellati i treni IC 669/660 in partenza da Milano Centrale alle 9 e 10 e in arrivo a Ventimiglia alle 12 e 58 e l'IC 681/682 in partenza da Ventimiglia alle 17.03 e in arrivo a Milano centrale alle 20 e 50