È iniziato lo sgombero del Cara di Mineo

IL SINDACO DI MINEO: «STATO NON CI LASCI LE MACERIE»

Il sindaco di Mineo, Giuseppe Mistretta, davanti al Cara si è appellato al governo e a Salvini: «Io sono sempre stato contrario al Cara, sono d'accordo per la sua chiusura, ma lo Stato non può lasciare qui le macerie che ha creato». «Noi siamo martiri», ha aggiunto il primo cittadino, «e mi meraviglio che adesso si intesti la battaglia per la chiusura del Cara chi è stato il carnefice del territorio. Chiedo al ministro Salvini di incontrarmi per tutelare il territorio sia economicamente sia sul fronte della sicurezza. Non vogliamo soldi, ma è dal 2014 che chiediamo l'istituzione della Zona Franca per la fiscalità di vantaggio per il territorio».

IL DIRETTORE DEL CENTRO: DARE RISPOSTE AGLI ITALIANI

Il direttore del Cara, Francesco Magnano, ha sposato in parte la linea del Viminale e soprattutto di Matteo Salvini: «Nel nostro Paese ci sono 600 mila migranti senza permesso, persone che hanno perso non soltanto il diritto all'accoglienza, ma hanno perso lo status. Sono degli zombie che vivono nel nostro paese...», ha spiegato. «Io sono cattolico», ha voluto precisare, «e Papa Francesco sostiene che tutta l'Africa possa entrare in Europa. Per quanto possa apparire disumano dire chiudere tutti i porti prima dobbiamo dare risposte al popolo italiano per la presenza di questi 600 mila dannati della terra che vivono nelle nostre campagne e nelle nostre città...». «È inammissibile», ha continuato Magnano, «continuare a fare arrivare flussi migratori dalla Libia e dall'area Sub-Sahariana. A queste 600 mila persone, il cui costo per il rimpatrio costerebbe quanto una finanziaria, dobbiamo dare risposte nel più breve tempo possibile alla tensione sociale che si è venuta a creare».