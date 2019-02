I casi gravi e le morti per l'influenza 2019

La maggior parte dei decessi e dei malati gravi registrati finora si sono verificati in persone over 50 anni, e l'84% dei casi risultava non vaccinato. In genere, inoltre, era presente almeno una condizione di rischio preesistente, come diabete, tumori, malattie cardiovascolari, respiratorie o obesità. A prescindere dai casi gravi, che hanno richiesto il ricovero in terapia intensiva, sono migliaia gli italiani che si sono rivolti al medico, ha spiegato Claudio Cricelli del sindacato dei medici di Medicina generale (Simmg) : «Gli studi dei medici di famiglia hanno avuto un enorme aumento di affluenza nelle ultime due settimane. Sottovalutata quando si tratta di vaccinarsi, l'influenza in realtà colpisce duro e spesso può avere recidive, perché lascia molto debilitati e pronti a esser contagiati da altri virus come quelli intestinali o respiratori, che spesso convivono in questo periodo».