La demolizione del moncone Ovest del ponte Morandi in diretta

Chi sono i 10 indagati per falso nell'inchiesta sul ponte Morandi

Si tratta di tecnici e dirigenti di Aspi e Spea. L'indagine però riguarda altri cinque viadotti in stato critico. Tra cui il Paolillo in Puglia, il Pecetti e il Sei Luci a Genova. Ma per Autostrade non c'è nessun rischio.