La protesta dei pastori sardi contro il prezzo del latte

BLOCCATA LA SQUADRA DEL CAGLIARI

Nella tarda mattina di sabato 9 febbraio un gruppo di allevatori si è recato davanti al centro sportivo di Assemini, luogo dove si allena il Cagliari, bloccandone l'ingresso. Gli uomini volevano parlare con con i giocatori e i dirigenti per chiedere il sostegno della società. Dopo una lunga trattativa, partita con la richiesta di non giocare domenica sera contro il Milan, i pastori si sono accontentati che i calciatori partecipassero al gesto simbolico della protesta, ovvero il versamento dei bidoni del latte sull'asfalto. Solo dopo questa concessione il gruppo di allevatori ha sgombrato la strada permettendo al club di uscire dal centro sportivo.

ASSALTATO UN CASEIFICIO A SASSARI

Da registrare anche un assalto da parte di alcuni manifestatni al caseificio Pinna di Thiesi, in provincia di Sassari. L'azienda è una delle più grandi industrie del settore caseario presenti in Sardegna. Decine di pastori stavano protestando davanti all'edificio, quando qualcuno ha iniziato a lanciare contenitori di latte contro i muri perimetrali. Poii è stata la volta delle vetrate che, una volta sfondate, hanno aperto il passaggio agli uffici dell'industria al cui interno sono stati svuotati diversi bidoni da 50 litri. In totale sono stati versati sull'asfalto circa 30 mila euro di latte.