Perché la sanità pubblica passa dai diritti dei migranti

IL DIRITTO UNIVERSALE ALLA SALUTE VA GARANTITO

Per questo, ha spiegato il professor Abubakar, «la creazione di sistemi sanitari che integrano le popolazioni migranti andrà a beneficio di intere comunità, con un migliore accesso alla salute per tutti e vantaggi positivi per le popolazioni locali. Non farlo potrebbe essere più costoso per le economie nazionali, per la sicurezza sanitaria e per la salute globale rispetto ai modesti investimenti necessari per proteggere il diritto alla salute dei migranti e garantire che possano essere membri produttivi della società». Non a caso, fra le proposte della Commissione internazionale Ucl Lancet guidata da Abubakar rientrano l’istituzione di un Inviato speciale Onu su migrazioni e salute con un referente in ciascuna nazione, la creazione di un Osservatorio globale su migrazione e salute, e rendere possibile un accesso universale ed equo alle cure. Se è infatti vero che la migrazione è il tema che meglio definisce il nostro tempo, «il modo in cui il mondo affronta la mobilità umana», ha sottolineato il professore, «determinerà la salute pubblica e la coesione sociale per i prossimi decenni».

PREVENZIONE E INTEGRAZIONE SONO PAROLE CHIAVE

«L’evidenza», dice dal canto suo Severoni, «è che migranti e rifugiati spesso arrivano in salute ma la differenza tra i Paesi di origine e quelli di destinazione, se queste persone si trovano in condizioni di disuguaglianza, ha un impatto negativo. Nel lungo termine, da quanto si è riscontrato per la popolazione migrante e rifugiata, c’è una sorta di assimilazione ai profili di malattie delle popolazioni ospiti; quindi, in Europa, i migranti di lunga data iniziano a soffrire anche di malattie croniche, non così comuni nei loro Paesi di origine». Nel rapporto Oms sulla salute dei migranti e dei rifugiati nella regione europea, che fotografa lo stato di salute delle popolazioni in movimento nei 53 Paesi che la compongono (i Paesi dell’Ue, i Balcani, l'ex Unione Sovietica, Turchia e Israele), prevenzione e integrazione rappresentano due parole chiave.