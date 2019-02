Scontri tra polizia e anarchici a Torino durante una manifestazione

SCONTRI TRA ANARCHICI E FORZE DELL'ORDINE

Durante la manifestazione si sono verificati diversi momenti di tensioni tra anarchici e forze dell'ordine. Gli scontri principali sono avvenuti sul ponte di corso Regio Parco. In particolare i manifestanti hanno lanciato pietre e grossi petardi contro la polizia oltre ad aver incendiato diversi cassonetti. I tutori della legge hanno risposto con lancio di lacrimogeni e getto di idranti. Gli scontri sono andati avanti per tutto il pomeriggio. In altre zone centrali della città diversi anarchici hanno continuato a lanciare petardi e fumogeni contro la polizia.

ASSALTATO UN PULLMAN

Un gruppo di manifestati, con viso coperto e caschi in testa, ha anche assaltato un pullman di linea. I passeggeri sono scesi in strada in preda al panico, così come l'autista. Saliti a bordo, il gruppetto di anarchici ha distrutto il bus e lanciato sostanze lacrimogene al suo interno. «Non ho mai visto niente di simile. Sono saliti incappucciati sfasciando tutto. Tremo ancora adesso», ha raccontato all' l'autista.