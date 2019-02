Oltre 3 mila persone hanno ricordato le Foibe a Basovizza

«Non esistono martiri di serie A e martiri di serie B» e «i bimbi delle foibe e quelli di Auschwitz sono uguali». Come le migliaia di istriani, fiumani e dalmati cacciati dalle loro case tra l'8 settembre del 1943 e il 10 febbraio del 1947 «perché italiani»: tutte «vittime» per troppo tempo «dimenticate». È stato un messaggio chiaro e di forte condanna contro «ogni negazionismo» quello lanciato dal vicepremier Matteo Salvini e dal presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, che il 10 febbraio a Basovizza (Trieste), hanno preso parte alla cerimonia solenne per ricordare la tragedia delle Foibe.

I RINGRAZZIAMENTI DI MATTARELLA A NAPOLITANO

Parole per la giornata del Ricordo, istituita con legge dopo un lungo e travagliato percorso nel 2004, che ricalcano quanto sottolineato il 9 dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della cerimonia al Quirinale. Una pagina di storia, aveva definito le Foibe il capo dello Stato, che è una «tragedia nazionale, per troppo tempo accantonata» e che non può essere soggetta ad alcuna forma di «riduzionismi o negazionismi». Per questo Mattarella ha chiamato l'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano che «ha fatto tanto per restituire alla memoria nazionale quei tragici eventi».