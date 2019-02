Sul caso Ustica ministeri condannati anche in Appello

Ostano ha aggiunto: «Ancora a oggi i ministeri Trasporti e Difesa hanno ostacolato non solo le legittime aspettative di verità e giustizia, ma persino le liquidazioni dei risarcimenti, disattendendo le sentenze e richiedendo di voler interamente compensare tali somme con eventuali vitalizi concessi ai figli delle vittime. Ancora a oggi, dopo quasi 39 anni, i figli di Ustica non hanno ricevuto alcun pagamento dei risarcimenti decisi da innumerevoli tribunali e Corti giudicanti». Quindi il legale ha concluso: «Auspichiamo che chi di dovere, dai ministri al presidente del Consiglio, si imponga per restituire dignità a chi non soltanto ha perso i propri genitori, ma che ha subito per decenni gli effetti di un ignobile e inaccettabile depistaggio e che, adesso, si vede negata la liquidazione di quanto disposto dalle sentenze emesse in nome del popolo Italiano».