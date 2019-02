Viaggio a Gratosoglio, il quartiere di Mahmood

LA PARROCCHIA DI FRONTIERA

Don Giovanni Salatino è il classico prete di frontiera e dalla sua parrocchia incastonata tra le torri bianche spiega la situazione: «I due problemi principali sono l’invecchiamento della popolazione e l’ammassarsi di criticità legate alle diverse comunità che vivono qui». Con il suo oratorio e la sua chiesa, don Giovanni lotta da sei anni per l’integrazione delle varie realtà della zona. Il 13 febbraio, per esempio, è in programma una veglia interreligiosa alla presenza dell’arcivescovo di Milano Mario Delpini e dell’imam di Sesto San Giovanni Abdullah Tchina. «Viene anche Beppe Sala», dice il prete mentre cerca di tenere a bada i ragazzi impegnati in un torneo di calcetto (e assicura che il sindaco aveva confermato la sua partecipazione da prima di Sanremo). «Ma qua, sul lungo periodo, il problema più grosso è che non c’è accesso a un’istruzione medio-alta. I figli non hanno la prospettiva di fare un lavoro migliore di quello dei genitori», spiega, «una mina che rischia di esplodere se non viene disinnescata».