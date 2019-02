Chi è Pierluigi Coppola, il "dissidente" della commissione Tav

Pierluigi Coppola, il “dissidente” della commissione sull'analisi costi-benefici della Tav, è professore associato in ingegneria dei Trasporti all'Università degli Studi di Tor Vergata. Dal 2011 è membro del Board of Direction dell'Aet (Association for Europea Transport). È stato l'unico dei sei esperti, coordinati dal professor Marco Ponti, a non firmare l'analisi e non avrebbe - secondo fonti del Mit - partecipato alla stesura. Era anche l'unico della vecchia struttura tecnica di missione del precedente ministro Graziano Delrio ad essere stato confermato nella nuova commissione. Insieme a Ponti l'analisi è stata elaborata da Francesco Ramella, Paolo Beria, Alfredo Drufuca e Riccardo Parolin. Tutti questi hanno legami, più o meno forti, con il professor Ponti.