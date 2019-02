Morto il giornalista Emilio Randacio

È morto nella notte nella sua abitazione a Milano Emilio Randacio, cronista di giudiziaria del quotidiano La Stampa. Avrebbe compiuto 50 anni a marzo. Originario della Liguria, Randacio da molti anni lavorava al Palazzo di Giustizia di Milano, inizialmente per La Voce di Indro Montanelli, poi per Avvenire e per Repubblica prima di passare a La Stampa, seguendo i casi più importanti della cronaca giudiziaria italiana. A trovarlo nel pomeriggio sono stati i vigili del fuoco avvisati dai colleghi che non avevano sue notizie dal mattino e In tutti gli anni di lavoro nel Palazzo di Giustizia di Milano ha portato avanti inchieste e servizi giornalisti su diversi casi importanti della storia recente d'Italia. Tra questi, le incheste sui servizi segreti italiani, su cui aveva scritto nel 2008 anche un libro, Una vita da spia.