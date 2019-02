Operazione Avatar, sequestrata una hamburgheria Eataly

Come scrivono La Stampa e Repubblica Torino, il primo a finire sotto l'obiettivo dei carabinieri è stato Giuseppe Sodano che aveva aperto il locale di Eataly, finito in manette per ricettazione. In un box "self storage" del capoluogo piemontese intestato all'imprenditore ora accusato di ricettazione il 31 gennaio 2019 erano stati trovati 600 mila euro in contanti in mazzette sigillate e 75 lingotti d'oro dal valore di 675 mila euro. Dal ritrovamento è partita l'operazione. Gli inquirenti avevano così ricostruito il network di società fantasma gestito da cinque persone: oltre a Sodano, Elio Miegge, Luca Villata, Simone Marietta e Luca Pifferi. Gli arresti sono scattati subito dopo il ritrovamento dei lingotti e dei contanti nel box-deposito, mentre i ricercati, probabilmente sentendosi braccati, stavano cercando di raggiungere la Svizzera. Gli indagati dell'operazione Avatar sono saliti a 31. Ora gli investigatori stanno cercando di ricostruire le modalità con cui il gruppo truffava lo Stato e le banche. Il sequestro preventivo, che ha riguardato anche l'hamburgeria di Settimo, ha coinvolto 79 conti correnti per oltre 1 milione di euro, 25 carte postepay, macchine di serie, otto immobili, lingotti d'oro per oltre 2,5 milioni di euro e le 29 società fantasma.