Paura per Umberto Bossi dopo un malore in casa

Paura per Umberto Bossi, che giovedì 14 febbraio 2019 ha avuto un malore mentre si trovava nella sua abitazione di Gemonio, in provincia di Varese. La notizia è stata riportata dal Corriere della sera. Il Senatùr, 77 anni, è stato soccorso con un'ambulanza arrivata dall'ospedale di Cittiglio verso le 17. Avendo sbattuto la testa nella caduta, Bossi è stato immobilizzato e posto su una tavola spinale. Grazie all'elisoccorso è stato poi trasportato in gravi condizioni e ricoverato nel reparto di rianimazione all’ospedale di Varese, che ha spiegato che sulla salute del leghista «seguiranno aggiornamenti la mattina di venerdì 15 febbraio, intorno alle ore 12».