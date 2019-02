Nuovo scontro a Ventimiglia tra migranti e polizia francese

LE LAMENTELE DEI PASSEGGERI SUL TRENO PER NIZZA

La stazione di Menton è la prima in territorio francese una volta oltrepassato il confine arrivando dall'Italia. Secondo quanto hanno riferito alcuni passeggeri gli agenti hanno dapprima cercato di forzare la porta della toilette della carrozza nella quale si erano chiusi i migranti utilizzando una sorta di grossa tronchese e hanno quindi spruzzato la sostanza urticante per farli uscire. «Andavo a Monaco», ha raccontato Penepole D., una passeggera del treno Ventimiglia-Nizza di questa mattina, «Prima della stazione di Garavan, il treno si è fermato per una decina di minuti. In stazione sono saliti i poliziotti, che come al solito hanno chiesto i documenti a tutti. Pochi minuti dopo abbiamo iniziato a starnutire e a tossire». «A distanza di tre ore sento ancora i bruciori», ha aggiunto la testione, «Un gruppo di ragazzi pensava fosse un brutto scherzo, ma non ci si può comportare così e se qualcuno fosse allergico?». I migranti, alla fine, sono usciti e gli agenti li hanno condotti in caserma.