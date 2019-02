La Lega contro le baby gang vuole punire fino a 12 anni

La Lega vuole abbassare l'età della punibilità dei minori da 14 anni a 12 e rendere più difficile il ricorso all'incapacità di intendere e volere. La proposta di legge, racconta il giornale campano Il Mattino, è stata depositata e firmata da tutti i deputati del Carroccio in Commissione Giustizia alla Camera e vede impegnato in prima linea il coordinatore campano del partito di Matteo Salvini, Gianluca Cantalamessa. La proposta di legge mira innanzitutto a modificare l'articolo 224 del codice penale che recita così: «Qualora il fatto commesso da un minore degli anni quattordici sia preveduto dalla legge come delitto, ed egli sia pericoloso, il giudice, tenuto specialmente conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui il minore è vissuto, ordina che questi sia ricoverato nel riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata. Se, per il delitto, la legge stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, e non si tratta di delitto colposo, è sempre ordinato il ricovero del minore nel riformatorio per un tempo non inferiore a tre anni».

NEL MIRINO CI SONO LE BABY-GANG

L'obiettivo del disegno di legge è quello di limitare il fenomeno delle baby gang i cui membri, secondo una relazione inviata al Parlamento dalla Direzione investigativa antimafia, si macchiano di azioni di «ingiustificata ferocia», espressioni «di una vera e propria deriva socio-criminale» . «Bisogna far passare il concetto che un minore di 14 anni non è più quello del passato. Le nuove generazioni sono più precoci» è la premessa. Il disegno di legge prevede anche l'aggravante dell'associazione, che esclude sconti di pena.

