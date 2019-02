Cosa sappiamo dell'esplosione ad Avezzano

Tragedia sfiorata ad Avezzano, in provincia de L'Aquila. Una casa dove vivenano tre persone appartenti a un nucleo famigliare sita nella zona Sud della città, in via San Francesco nel quartiere di San Nicola, è stata rasa al suolo in seguito a una potente esplosione avvenuta intorno alle nove di mattina del 15 febbraio, come riporta Marsicalive.it. Ci sono stati danni anche alle abitazioni che erano nelle vicinanze: l'onda d'urto ha frantumato diverse finestre. Sul luogo sono prontamente intervenuti in soccorso volontari, forze dell'ordine, i vigili del fuoco e gli operatori del 118 con diverse ambulanze. Due persone rimaste intrappolate sotto le macerie dell'abitazione sono già estratte vive, si tratta di madre e figlio. Nel corso degli scavi di salvataggio la prima a essere estratta dalle macerie è stata una donna di 76 anni che, in stato di choc, ha accusato un malore ed è stata subito portata all’ospedale di Avezzano, anche se le sue condizioni non sembrerebbero essere gravi. In seguito è stato salvato dai pompieri anche il figlio 53enne della donna, anche lui trasportato all'ospedale dopo che, durante le fasi di salvataggio, si era tenuto in contatto con i soccorritori che lo richiamavano a voce. Anche le sue condizioni fortunatamente non sarebbero particolarmente gravi. Il terzo membro della famiglia, il padre, non sarebbe stato all'interno della casa nel momento dell'esplosione. Non si conosce al momento la causa della deflagrazione, anche se le prime ipotesi emerse parlano di una fuga di gas, visto nella zona si avverte un forte odore di metano e per questo le forze dell'ordine stanno procedendo all'evacuazione e alla messa in sicurezza dell'area. Sul posto stanno operando anche i carabinieri e si è presentato il sindaco Gabriele De Angelis.