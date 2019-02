Il nunzio apostolico Luigi Ventura accusato di molestie sessuali

Monsignor Luigi Ventura è sotto ingagine dopo aver ricevuto accuse di aggressioni sessuali. A riportarlo è stato il quotidiano Le Monde spiegando che la procura parigina ha aperto un'inchiesta nei confronti del nunzio apostolico in Francia. La vittima sarebbe un giovanissimo funzionario del municipio di Parigi che aveva accolto il prelato in una camera all'Hotel de Ville durante una cerimonia ufficiale del 17 gennaio.

LA POSIZIONE DEL VATICANO

«La Santa Sede ha appreso a mezzo stampa che è stata avviata un'inchiesta da parte delle autorità francesi nei confronti di mons. Luigi Ventura, nunzio apostolico a Parigi. La Santa Sede rimane in attesa del risultato delle indagini». A dirlo è stato il direttore ad interim della Sala Stampa vaticana Alessandro Gisotti. Il giornalista classe 1974 era stato contattato dai colleghi per saperne di più sulla vicenda delle aggressioni sessuali che ha coinvolto Ventura.

CHI È MONSIGNOR LUIGI VENTURA

Nato a Borgostallo (Lombardia) il 9 dicembre 1944, è stato ordinato sacerdote per la diocesi di Brescia il 14 giugno 1969. Era invece il 25 marzo 1995 quando venne nominato da papa Giovanni Paolo II nunzio apostolico in Costa d'Avorio, Burkina Faso e Niger. Il 29 aprile dello stesso anno ha ricevuto la consacrazione episcopale, con il titolo personale di arcivescovo titolare di Equilio. Nel 1999 è diventato nunzio apostolico in Cile e nel 2001 in Canada. Dal 22 settembre 2009 si è trasferito stabilmente in Francia con lo stesso ruolo.