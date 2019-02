Scontri e feriti alla 14esima manifestazione dei gilet gialli

UN'AUTO FORZA IL BLOCCO, ALMENO QUATTRO FERITI A ROUEN

Situazione critica anche quando un automobilista, a lungo costretto in fila per la manifestazione a Rouen, in Normandia, ha forzato il blocco e ha ferito i dimostranti. Dalle immagini trasmesse su varie emittenti, si vede un uomo a terra, ferito alla testa, portato via dai soccorritori. Secondo testimoni oculari che hanno raccontato l'episodio sui social, l'auto è rimasta bloccata e l'uomo ha provato ad andare avanti. Nella vettura c'erano la moglie e un bambino, i manifestanti l'hanno circondata e hanno cominciato a prenderla a calci. La donna sarebbe stata presa dal panico e il marito ha accelerato. Fonti della tv Bfm hanno riferito che ci sono quattro feriti non gravi.