Un migrante è morto in un incendio nella baraccopoli di San Ferdinando

È morto perché voleva riscaldarsi, fuggire dal freddo. Così nella baraccopoli di San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria, è finita la vita di Moussa Ba, migrante di 29 anni e di nazionalità senegalese, morto nel sonno in un incendio divampato nella notte tra il 15 e il 16 febbraio. Le fiamme si sono sviluppate vicino alla strada e hanno rapidamente inghiottito una trentina di baracche, dove alloggiano i braccianti stranieri della piana di Gioia Tauro per essere poi spente dai vigili del fuoco che hanno allestito una postazione fissa sul posto. All'origine dell'incendio ci sarebbe appunto uno dei tanti fuochi accesi dai migranti per riscaldarsi. Salgono così a tre le vittime di incendi nella stessa baraccopoli registrate in un anno. Dopo l'ennesima morte, il prefetto di Reggio Calabria Michele di Bari ha convocato all'alba il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza che ha approntanto un piano per trasferire, nel breve periodo e previe le necessarie verifiche di legge, i migranti che vivono nella bidonville. Il comitato ha riaperto il progetto del superamento della baraccopoli, visto che c'è già la disponibilità della Regione Calabria a contribuire con strumenti che incentivano le locazioni per realizzare forme di accoglienza diffusa sul territorio. Intanto la quindicina di migranti rimasti senza tetto dopo l'incendio, sempre secondo quanto deciso dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, sono stati spostati nella nuova tendopoli, gestita dal Comune di San Ferdinando e posta a poche centinaia di metri dalla baraccopoli. Il comitato, a cui hanno hanno partecipato il questore Raffaele Grassi, il comandante provinciale della Guardia di finanza Flavio Urbani, il vice comandante dell'Arma dei Carabinieri Stefano Romano, il sindaco di San Ferdinando Andrea Tripodi, il rappresentante dei Vigili del fuoco Carmelo Triolo ha anche diramato una nota in cui spiega che chiudere il ghetto è necessario perché questa situazione di precarietà porta solo pericolo per i migranti e la comunità.