Per creare la cultura dell'accessibilità le multe non bastano

MAPPATURA DELLE BARRIERE E SKARROZZATE CITTADINE

Io, al posto dell'ammenda, lavorerei con l'autore dell'infrazione per promuovere la consapevolezza da parte sua rispetto alle conseguenze del suo comportamento e la responsabilizzazione rispetto al modo in cui poter riparare al torto commesso. Le possibilità sono potenzialmente infinite. Si potrebbe, per esempio, coinvolgere gli automobilisti “distratti” in un'azione di mappatura delle barriere architettoniche, stabili e semoventi (come le automobili), presenti in città. Oppure invitarli a partecipare agli incontri di qualche associazione che si occupa di diritto all'accessibilità urbana. Un'altra iniziativa interessante da proporre loro è accompagnare una persona con disabilità motoria o visiva in una passeggiata per le strade del centro e della periferia. Molti amici mi hanno confidato di aver acquisito consapevolezza degli ostacoli urbani alla libera circolazione di tutti solo nel momento in cui si sono trovati a dovermi affiancare nell'affrontarli. Si potrebbero anche organizzare delle skarrozzate - passeggiate sulla sedia a rotelle per i cosiddetti normodotati - come già succede in molte città italiane.

VA ALIMENTATA UNA CULTURA DEL RISPETTO DELLE DIFFERENZE

E poi, soprattutto, lavorerei per la promozione di una cultura del rispetto delle differenze a tutti i livelli della nostra organizzazione sociale e politica, perché è questo che ci manca. Inserirei il tema dell'accessibilità nel programma scolastico di educazione civica e nel piano di studi delle facoltà di Architettura ed Ingegneria come esame obbligatorio da sostenere. Proporrei dei focus group per gli amministratori locali, spettacoli teatrali sull'argomento e laboratori rivolti ai cittadini. Perché le idee e i comportamenti delle persone così come gli indirizzi politici di un Paese si possono cambiare. Basta, citando De André, continuare ad andare «in direzione ostinata e contraria».