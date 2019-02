Il ritorno in Italia del reporter Gabriele Micalizzi

Il reporter Gabriele Micalizzi sta tornando in Italia. Il fotografo milanese, 34 anni, era rimasto ferito agli occhi dalle schegge di un razzo in Siria, mentre documentava l'assalto della coalizione a guida americana contro l'ultima sacca di territorio in mano ai miliziani dell'Isis. Era stato poi trasferito nell'ospedale militare americano di Baghdad e operato a un occhio. Si temeva che potesse perdere la vista, ma l'intervento chirurgico è perfettamente riuscito e il pericolo è stato scongiurato. La notizia del ritorno in Italia è stata data su Twitter dal ministero degli Esteri: «Giungerà nelle prossime ore a Milano Gabriele Micalizzi, il reporter italiano ferito in territorio siriano l'11 febbraio scorso. L'operazione di rimpatrio sanitario è stata coordinata dall'Unità di Crisi della Farnesina».