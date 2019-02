Quei talent scout stranieri a caccia di medici italiani

Preoccupazione doppia perché l’esodo dei giovani medici italiani non è bilanciato da un adeguato flusso in arrivo di dottori stranieri in Italia. L’Ulss di Treviso, ad esempio, tramite la Camera di Commercio, ha cercato in Romania, Polonia e Ungheria medici disponibili a lavorare in regione. Nessuno ha risposto. «L’Italia oggi non è appetibile. In Francia il medico di famiglia percepisce non meno di 30 euro per ogni visita a domicilio e in un ospedale pubblico come primo stipendio si guadagnano 5.500 euro al mese», spiegano i medici veneti.

STIPENDI DOPPI E BENEFIT PER IL TRASFERIMENTO

Ma c’è anche chi dice no al trasferimento. Andrea Rossi, geriatra 41enne dell’Azienda ospedaliera di Verona e vicesegretario Anaao Veneto ha raccontato al quotidiano L’Arena di aver ricevuto una proposta per andare a lavorare nel Norfolk. «Per 15 ore settimanali, contro le 45-50 che faccio, lo stipendio si aggirava fra le 6 e le8 mila sterline al mese, grossomodo fra i 7 e 9 mila euro», ha sottolineato. Il pacchetto comprendeva poi un posto di docente all’università locale che avrebbe fatto lievitare lo stipendio a oltre 150 mila sterline, 170 mila euro, e cioè più del doppio rispetto a quanto guadagnato in Italia. Sul piatto altre 20 mila sterline per il “disturbo” di trovarsi una sistemazione, fino a quando l’ospedale non avesse fornito la casa. Insieme all’incentivo per la scuola dei bambini. «Oggi porto avanti anche attività di ricerca, mia moglie lavora come medico di medicina generale e abbiamo tre figli. Parlandone, abbiamo preferito declinare».