In 3 milioni vendono casa per curarsi: qualcosa non torna

Come si può osservare nel grafico viene spiegato che degli italiani che fanno uso di cure private un 20,8% è costretto a fare delle rinunce. Nel testo che accompagna il rapporto viene spiegato:

Nel 2017 oltre 11 milioni di italiani hanno dovuto indebitarsi per finanziare le proprie cure,

hanno dovuto intaccare i propri risparmi e poco meno di 3 milioni sono arrivati vendere

i propri immobili o a liquidare i propri investimenti mobiliari (prevalentemente Titoli di Stato).

La frase a mio avviso è stata fraintesa. Nel rapporto si parla di persone che hanno venduto immobili e/o investimenti mobiliari, con specifica molto chiara: prevalentemente titoli di Stato. I 2,8 milioni che vengono citati da tutti i giornali in realtà sono molto inferiori, vediamo insieme il perché.

I DATI SULLE COMPRAVENDITE IMMOBILIARI

Il rapporto usa come anno di riferimento il 2017. Si parla di case e sul sito dell'Agenzia delle Entrate sono raccolti i dati sui volumi delle compravendite. Li potete trovare qui. Non esiste ancora un documento definitivo per il 2017, solo un risultato provvisorio che tiene però già conto di tutti e quattro i trimestri. Si parla di 391.763 compravendite durante l'anno. Ovviamente non esiste una specifica delle motivazioni che hanno portato alla vendita, ma non credo che neppure la metà di quelle proprietà siano state vendute per pagare dei farmaci. Ci saranno casi, possibilissimo. Ma è evidente che non si tratti di compravendite immobiliari. Anche sommando quelle non residenziali non ci si avvicina minimamente ai numeri citati. Sarei inoltre curioso di sapere come siano stati raccolti i dati, ma come sempre il mio compito si limita alla verifica di quelli che ci sono stati presentati. Se devo dare un giudizio trovo quel titolone, al pari di quelli sui «suicidi per crisi», sensazionalismo spinto dalla necessità di dipingere un quadro di un determinato genere. Fossi il giornalista che ha firmato quegli articoli comincerei col correggere, e magari a farmi qualche domanda sui dati raccolti dal rapporto, per poterne dare un'interpretazione più corretta.