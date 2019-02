Disagi e ritardi all'aeroporto di Roma Ciampino per un incendio

Voli cancellati e ritardi nella mattina del 19 febbraio all'aeroporto di Ciampino, Roma, a causa di un incendio che si è sviluppato all'interno dell'aeroporto. I dipendenti e i passeggeri che si trovavano nello scalo sono stati fatti evacuare quando ha iniziato a diffondersi del fumo proveniente da un'intercapedine nell'area interrata sottostante l'area Shengen. Quando hanno iniziato a suonare le sirene anti-incendio, gli utenti erano già avvisati della necessità di uscire dall'aeroporto e l'evacuazione è quindi avvenuta senza incidenti, in maniera ordinata. Non ci sarebbero problemi né alle infrastrutture né per i passeggeri. A Ciampino sono presenti i vigili del Fuoco e le forze dell'ordine. La situazione è al momento tranquilla, ma ci sono disagi per chi deve partire. Il personale di Aeroporti di Roma sta assistendo i passeggeri in attesa che il terminal ritorni alla sua piena attività.