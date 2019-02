Camorra infiltrata in Veneto, 50 arresti tra Venezia e Caserta

ZAIA RINGRAZIA IN NOME DELLA GENTE ONESTA

«In attesa che vengano resi noti i dati salienti nella conferenza stampa in mattinata, mi sento di ringraziare a nome di tutta la gente per bene il Procuratore Nazionale Antimafia Federico Cafiero De Raho e il Procuratore Distrettuale di Venezia Bruno Cherchi per un successo nella lotta alla criminalità organizzata che contribuisce a portare sui nostri territori sicurezza, ordine e legalità», è stata la prima reazione del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. «Credo di interpretare il sentimento dei veneti», ha aggiunto Zaia, «nel rivolgere un ringraziamento riconoscente a tutti gli uomini e le donne delle forze dell'ordine che si sono impegnati per il successo del blitz. Oggi la giornata comincia davvero nel migliore dei modi».

SALVINI: «CACCIA AI BOSS OVUNQUE SIANO»

«Cinquanta arresti e sequestri di beni per 10 milioni. È il bilancio dell'operazione anti-Camorra che ha fatto scattare le manette in Campania e in Veneto. Notizie di questo tipo vanno cominciare bene la giornata. Grazie alla Guardia di Finanza e alla Polizia, che hanno eseguito questa brillante operazione con il coordinamento della Dda di Venezia. Vogliamo inseguire i boss e i loro sporchi affari ovunque siano», è stato invece il commento del ministro dell'Interno Matteo Salvini.